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2 часа назад

Новости автомира: названа цена обновленной Niva Legend

Лера Букина

Lada Niva Legend в комплектации Classic 2022 будет стоить около 800 тыс. рублей. Об этом говорится на сайте «Автоваза».

Названа цена обновленной Niva Legend
Фото: LadaLada

«Lada объявляет о начале продаж трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года. Стоимость автомобиля составляет от 647,6 тыс. рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796,5 тыс. рублей без ее использования», - указано в заявлении.

Отмечается, что версия Classic является базовой для LADA NIVA Legend. В данной комплектации в автомобиле есть все, что требуется для повседневной езды по населенным пунктам, а также для «уверенного преодоления грунтовых, песчаных, заснеженных участков».

«В комплектацию входит гидроусилитель рулевого управления, что облегчает маневрирование и в городе, и на пересечённой местности. Неотъемлемой деталью настоящего внедорожника является защита двигателя – и в LADA NIVA Legend применена специальная стальная конструкция», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 16-дюймовые колеса на штампованных дисках являются очень прочными. Всесезонный протектор шин позволит обеспечивать управляемость на шоссе, и проходимость вне асфальта, подчеркнула компания.

Поездки станут более комфортными благодаря электростеклоподъемникам передних дверей, дневным ходовым огням, бортовому компьютеру, который демонстрирует разные показатели, например, расход топлива, сказано в заявлении.

Ранее агентство ТАСС сообщило, что «АвтоВАЗ» до конца недели приступит к выпуску ограниченной партии автомобилей Lada Largus.

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