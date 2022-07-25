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1 час назад

Новости автомира: новый Lexus CT переродится в самый доступный "паркетник" марки

Российская Газета

Марка Lexus прекратила продажи гибридного хэтчбека CT на европейском рынке в 2020 году из-за низких продаж, однако модель по-прежнему присутствует в линейке для Австралии и Японии. Издание Best Car узнало подробности о том, какое будущее ждёт Lexus CT.

Новый Lexus CT станет самым доступным "паркетником" марки
Фото: www.bestcarweb.jpwww.bestcarweb.jp

Отказываться от Lexus CT в компании пока не планируют, но концепция будет кардинально пересмотрена. Неизменным хотят оставить одно - CT должен быть самой доступной моделью марки, но уже в формате, близком к кроссоверу, - кросс-хэтчбек. Возможно, в Lexus решат предать забвению название CT и выпустят автомобиль под другим именем.

www.bestcarweb.jp

Преемник Lexus CT сохранит широкую линейку силовых агрегатов, включая гибридную трансмиссию, на которую и сделают основную ставку. Также новинка будет предлагаться с полностью электрической силовой установкой.

Выход кросс-хэтча запланирован на конец 2024-начало 2025 года.

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