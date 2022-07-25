Новый Lexus CT станет самым доступным "паркетником" марки

Марка Lexus прекратила продажи гибридного хэтчбека CT на европейском рынке в 2020 году из-за низких продаж, однако модель по-прежнему присутствует в линейке для Австралии и Японии. Издание Best Car узнало подробности о том, какое будущее ждёт Lexus CT .

Отказываться от Lexus CT в компании пока не планируют, но концепция будет кардинально пересмотрена. Неизменным хотят оставить одно - CT должен быть самой доступной моделью марки, но уже в формате, близком к кроссоверу, - кросс-хэтчбек. Возможно, в Lexus решат предать забвению название CT и выпустят автомобиль под другим именем.