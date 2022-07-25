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2 часа назад

Новости автомира: составлен рейтинг китайских автомобилей, которыми довольны владельцы

Motor.ru

Китайское отделение компании J.D. Power составило ежегодный рейтинг удовлетворенности покупателей, в который вошли автомобильные марки, представленные на рынке КНР. Список был составлен на основе опроса, в котором приняли участие более 25 тысяч человек из 70 городов Китая, владеющие автомобилями от двух месяцев до полугода. В топ-10 не попали Exeed и Haval, зато Chery удалось второй год подряд оказаться в лидерах. Первое же место досталось марке Hongqi, которую ждут в России.

Какими китайскими автомобилями довольны их владельцы
Фото: HongqiHongqi

Позиции в рейтинге распределены в соответствие с баллами индекса удовлетворенности SSI (Sales Satisfaction Index). Максимальное значение — 1000 баллов, в общей оценке учитываются взаимодействие с дилерами, посещение шоу-рума, тест-драйв, сделка по покупке и процесс доставки.

Первые три строчки достались Hongqi (756 баллов), Changan (749 баллов) и Chery (те же 749 баллов) соответственно. В первую пятерку также попали GAC (тоже набрал 749 очков) и Lynk & Co, а следом идут Geely (745 баллов) и FAW (744 балла). Ни Haval, ни Exeed упоминания не удостоились.

В абсолютном зачете среди премиальных марок, присутствующих на китайском рынке, лидирующие позиции заняли Porsche, Audi, BMW и Cadillac, а среди массовых брендов лучшими оказались Honda, Buick и Toyota.

Аналитики отмечают, что по сравнению с 2021 годом индекс удовлетворенности демонстрирует положительную динамику — в среднем по рейтингу прибавка составила 19 баллов.

Автоновости,Cadillac,Chery,Buick,Geely,FAW,Toyota,BMW,Honda,Audi,Porsche,
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