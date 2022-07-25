Китайцы придумали «вечную» батарею для электромобилей

Китайская компания Tsinghua (Цинхуа) анонсировала новую разработку — автомобильную батарею, которую можно зарядить до 20 тысяч раз. Как сообщают «Китайские автомобили», речь идет о твердотельном аккумуляторе (solid state). Его емкость не уменьшится значительно даже спустя рекордное число зарядок. Таким образом, если взять за средний показатель запас хода в 500 километров, жизненного цикла батареи хватит на 10 миллионов километров.
Если исходить из среднегодового пробега такси, равного примерно 200 тысячам километров, то аккумулятор проработает примерно 50 лет. Среднегодовой пробег обычного автомобиля в России составляет около 17,5 тысячи километров. При таком условии ресурса батареи хватит на 571 год езды — то есть, «вечная» батарея сможет пережить не один электрокар и несколько поколений владельцев.
Однако насколько реальны обещания китайских разработчиков, пока неясно. Какой будет максимальная емкость инновационной батареи, тоже неизвестно, как и то, как зависит количество возможных циклов зарядки от ее емкости.
Все больше автопроизводителей запускают в разработку твердотельные аккумуляторы, которые обладают большей емкостью, чем литий-ионные, и быстрее заряжаются. В 2019 году электрокар с такой батареей построила Toyota, в нынешнем году производство таких ячеек запустил Nissan. Также внедрение батарей с твердым электролитом запланировал Mercedes-Benz.