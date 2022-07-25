Китайцы придумали «вечную» батарею для электромобилей

Китайская компания Tsinghua (Цинхуа) анонсировала новую разработку — автомобильную батарею, которую можно зарядить до 20 тысяч раз. Как сообщают «Китайские автомобили», речь идет о твердотельном аккумуляторе (solid state). Его емкость не уменьшится значительно даже спустя рекордное число зарядок. Таким образом, если взять за средний показатель запас хода в 500 километров, жизненного цикла батареи хватит на 10 миллионов километров.

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Если исходить из среднегодового пробега такси, равного примерно 200 тысячам километров, то аккумулятор проработает примерно 50 лет. Среднегодовой пробег обычного автомобиля в России составляет около 17,5 тысячи километров. При таком условии ресурса батареи хватит на 571 год езды — то есть, «вечная» батарея сможет пережить не один электрокар и несколько поколений владельцев.

Однако насколько реальны обещания китайских разработчиков, пока неясно. Какой будет максимальная емкость инновационной батареи, тоже неизвестно, как и то, как зависит количество возможных циклов зарядки от ее емкости.