В России посчитали количество легковых автомобилей

Объем российского парка легковых автомобилей составляет 43 727 006 ед. по состоянию на конец первого полугодия 2022 года, о чем говорится в материалах нового исследования «Автостат Инфо».
На иномарки в этом объеме пришлось 64,8% или 28 317 245 ед., а на российские автомобили — 35,2% или 15 409 761 автомобиль.
Сама массовая марка в автопарке страны — Lada. На первое июля 2022 года в стране насчитывается 12 780 283 таких автомобиля. Второе место по доле в парке и первое место среди иномарок занимает Toyota — 3 582 208 авто. У Kia третье место — 2 527 510 авто. А еще в топ-5 самых массовых марок российского автопарка вошли Hyundai и Renault — 2 235 875 и 2 166 607 ед. авто соответственно.
Отметим, что самый массовый легковой автомобиль в российском парке легковых авто — это Lada 2107. На конец первого полугодия в стране числятся 1 424 475 таких машин. Помимо этого зарегистрировано еще 1 166 309 автомобилей Lada 2109, 1 111 784 машин модели Lada 2106, а также 1 010 935 автомобилей «Киа Рио» и 953 045 внедорожников Lada 2121 Niva.