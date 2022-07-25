В Москве по ночам светофоры перестали мигать желтым цветом. Это связано с изменением ночного режима работы устройств. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения столичного правительства (ЦОДД), пишет «Российская газета».

Теперь светофоры в столице не будут мигать желтым с 00:00 до 06:00. Светофоры продолжат регулировать движение, но красный и зеленый сигналы включаются на более короткие промежутки, чем днем, так как машин на дорогах немного.

Ранее в Москве по ночам желтым мигали 900 из 3 тыс. светофоров - нерегулируемыми становились перекрестки. Теперь эти светофоры будут определять очередность проезда круглые сутки, что сделает дороги в Москве еще более безопасными.

«По сути, единственная категория людей, которым желтый мигающий ночью выгоден — ночные гонщики, которые не только опасны для себя, пассажиров и пешеходов, но и мешают всем спать ревом машин и мотоциклов», — рассказал руководитель управления стратегической организации дорожного движения ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков.