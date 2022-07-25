Пользователей электросамокатов начали штрафовать за езду без прав в Новосибирске. Как сообщает «Российская газета», причиной стали устройства местных кикшеринговых сервисов — в ГИБДД утверждают, что парк компаний состоит из самокатов с моторами мощнее 250 Вт.

Инспекторы вменяют пользователям арендных электросамокатов нарушение ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за управление транспортным средством без прав. Как рассказал местный юрист Александр Шахаев, 22 июня ему назначили штраф в 5 тыс. рублей за пользование самокатом.

«В приложении кикшеринга говорится о том, что права для поездки на самокате не нужны. Но на меня составили протокол и отстранили от управления транспортным средством. А самокат забрал эвакуатор», — рассказал Шахаев.

В ГИБДД пояснили, что согласно экспертизе ЭКЦ ГУ МВД по Новосибирской области, мощность электросамокатов распространенных в Новосибирске желто-черного (сервис Whoosh) и фиолетового цвета (принадлежат Urent) превышает 250 Вт. Это относит их к мототранспортным средствам, для управления которыми необходимы водительские права категории "М" и шлем.

При этом в кикшерингах утверждают, что это не так. В частности, представитель компании Whoosh Денис Балакирев заявил, что номинальная максимальная мощность в режиме длительной нагрузки составляет 143,4 Вт, а скорость системно ограничена 25 км/ч. По его мнению, данные о модели эксперты ведомства получили из интернета, поскольку реальные исследования самокатов Whoosh сотрудниками ГИБДД не проводилась.