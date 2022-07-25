Названа настоящая цена автомобилей по параллельному импорту

Российские власти разрешили параллельный импорт автомобилей несколько месяцев назад. До недавнего времени «серым» ввозом иномарок занимались исключительно частные лица. Однако в середине июля в России внесли поправки, которые позволяют юрлицам осуществлять массовые поставки новых и подержанных машин из-за рубежа. Подобные меры неизбежно скажутся на отечественном автомобильном рынке, который находится в страшном дефиците.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Среди главных нововведений специалисты называют отмену обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Это касается, как частных лиц, так и компаний, осуществляющих массовый ввоз транспортных средств в страну. Кроме того, в России больше не нужно получать одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое подтверждало соответствие автомобиля требованиям безопасности.

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В список брендов, разрешенных к параллельному импорту в Россию, попали Volkswagen, Skoda, Toyota, Renault, а также Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki и Honda. Кроме того, «серыми» схемами можно ввозить премиальные BMW, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, а также Land Rover, Jaguar, Lexus, Infiniti, Porsche и Tesla. Также из-за границы можно привезти практически все американские марки и многие модели люксовых брендов, включая Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati и Bugatti.

Окончательная стоимость того или иного автомобиля зависит от возраста, таможенной пошлины, объема двигателя и нескольких других критериев. Кроме того, учитывается, кто ввозит машину: частник или юрлицо. К примеру, для трехлетней машины с двухлитровым мотором стоимостью 30 000 долларов (примерно 1,7 миллиона рублей) физлицу придется заплатить 807 000 рублей, фирме – 828 000 рублей. При этом на автомобиль в возрасте от трех до пяти лет для частого покупателя и компании эта сумма составит 318 000 и миллион рублей соответственно. Получается, что юридическим лицам гораздо выгоднее ввозить из-за рубежа новые машины премиального сегмента.

Стоимость автомобилей для физлиц также оказывается дешевле. К примеру, Kia K5 с двухлитровым мотором в Южной Корее оценивают в 1 150 000 рублей. Частному покупателю придется заплатить при растаможке 650 000 рублей. Тогда как в России ценник на корейский седан начинается от 2,7 миллиона рублей. Новый Mitsubishi Pajero Sport, оборудованный 2,4-литровым двигателем в Тайланде можно приобрести за 2 240 000 рублей. Еще миллион потребуется заплатить в качестве пошлины. При этом в нашей стране внедорожник доступен минимум за 4,3 миллиона рублей.

Специалисты считают, что с началом массового ввоза в Россию иномарок по параллельному импорту, стоимость таких машин непременно упадет. Кроме того, на снижение цен повлияют многие отечественные автодилеры, которые будут конкурировать между собой.