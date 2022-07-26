Самая доступная модель GAC вновь появится в России

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались снимки, доказывающие, что компания GAC возобновила поставки новых автомобилей в Россию. Следом за минивэнами GS8 в страну доставили и партию кроссоверов GS5 — это самая доступная модель в нынешней линейке китайской марки на нашем рынке. В представительстве GAC подтвердили, что машины действительно ввезли в страну и в настоящее время они находятся на корпоративном складе компании.

Фото: © GAC © GAC

GAC GS5 появился на российском рынке в середине 2020 года. В самой компании кроссовер позиционируют как конкурента Kia Sportage и Toyota RAV4, однако продажи модели были весьма скромными. Так, за несколько месяцев россиян приобрели около 120 таких автомобилей, а уже осенью машины у дилеров закончились и продажи скатились до нуля. С января по июнь 2022 года GS5 в Россию не поставлялся, но на днях партия из восьми машин была замечена на складе.

«Китайские автомобили»

«Китайские автомобили» обращают внимание на то, что в Россию привезли фирменные коричневые кроссоверы, а также белые и серебристые в нескольких оттенках. Но это не вся цветовая гамма, так как до того, как модель исчезла из салонов, GAC продавал еще черные и синие GS5.

В российском представительстве марки уточнили, что сроки возобновления продаж будут зависеть «от возможностей логистической компании». При этом представители пообещали, что «не позднее следующей недели GS5 точно начнут разъезжаться по дилерским центрам».

Согласно информации на сайте GAC, рекомендованные розничные цены на GS5 сейчас варьируются от 2 099 000 до 2 559 000 рублей.