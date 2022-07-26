В России стали вдвое чаще угонять автомобили

В России удвоилось количество автоугонов по сравнению с началом года, следует из статистики МВД, опубликованной 20 июля. С января по июнь в стране было украдено 4252 автомобиля. Причем с каждым месяцем 2022 года число преступлений росло: в январе было угнано 459 автомобилей, в феврале — 505, в марте — 620. В апреле и мае количество похищений составило 811 и 952 соответственно. Как эксперты, так и автовладельцы опасаются краж с целью разбора на детали, которые оказались в дефиците из-за санкций.
Несмотря на стабильный рост, общий показатель полугодия оказался ниже, чем результат января-июня 2021 года. Тогда было похищено 5202 автомобиля — то есть, почти на 19 процентов больше. Еще один положительный аспект состоит в том, что полиции удалось раскрыть почти 43 процента зарегистрированных краж в 2022 году — 1820 случая.
По данным «Альфа Страхования», на первом месте в списке самых угоняемых моделей расположился кроссовер Hyundai Santa Fe, на втором и третьем — Hyundai Creta и Kia Sorento соответственно. Кроме этого, популярностью у угонщиков пользуются автомобили Toyota, которая лидирует по количеству обращений по каско, сообщал «Страховой дом ВСК». То есть, «Тойоты» чаще других получают повреждения на дорогах и нуждаются в замене запчастей, отмечают эксперты.
Четверть россиян опасаются учащения краж запчастей из-за нехватки деталей, выяснили аналитики «Delta Системы безопасности». Большинство (57 процентов) помнят, что сталкивались с такой тенденцией еще в 1990-е годы. Пропажу за последние четыре месяца уже обнаружил каждый 13-й опрошенный автовладелец.
Чаще всего воры выбирают дорогие детали — снимают оптику, колеса и колесные диски. Менее заметно выросло число краж дворников, зеркал и других легкоснимаемых деталей.
Как показал недавний опрос, несмотря на рост цен на автомобили, прекращение поставок и дефицит деталей, большинство россиян (60 процентов) не переживают по поводу угона автомобиля. Опасаются краж только 40 процентов.