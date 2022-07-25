Lada Largus начали оснащать китайской системой ABS

АвтоВАЗ на этой неделе продолжает сборку ограниченной партии автомобилей Lada Largus, на которые ставят исключительно двигатели 11182 мощностью 90 л.с.

Фото: ТАСС/Егоршин Валентин ТАСС/Егоршин Валентин

Комплектующие используются не только из старых запасов, но и из свежих поставок. В частности, на машины ставится ABS производства китайской компании Trinova. Замена продукции Bosch приобрела реальность, сообщает паблик Avtograd news.

Напомним, АвтоВАЗ выпустит ограниченную партию Largus в 1800 экземпляров. Когда будет восстановлено регулярное производство модели, пока неизвестно.