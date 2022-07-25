Lada Largus начали оснащать китайской системой ABS

АвтоВАЗ на этой неделе продолжает сборку ограниченной партии автомобилей Lada Largus, на которые ставят исключительно двигатели 11182 мощностью 90 л.с.
Комплектующие используются не только из старых запасов, но и из свежих поставок. В частности, на машины ставится ABS производства китайской компании Trinova. Замена продукции Bosch приобрела реальность, сообщает паблик Avtograd news.
Напомним, АвтоВАЗ выпустит ограниченную партию Largus в 1800 экземпляров. Когда будет восстановлено регулярное производство модели, пока неизвестно.
На данный момент компания собирает упрощенные Granta и Niva Legend. Рестарт производства семейства Vesta стоит ждать не раньше начала 2023 года. В то же время дилерам планируется отгрузить 800 автомобилей Vesta NG, которые были выпущены еще до начала кризиса с комплектующими.