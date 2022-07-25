MINI Aceman засветился на новых изображениях перед дебютом

Компания MINI намерена уже 27 июля представить концепт под названием Aceman, который подремонтирует новое направление в дизайне марки. Издание Carbuzz предполагает, что название шоу-кара неспроста напоминает о Paceman, кросс-купе, которое сняли с производства почти пять лет назад. По одной из версий, Paceman должен возродиться в виде электрокара, предвестником которого и является Aceman. Пока же о новинке известно лишь то, что это «компактный кроссовер премиум-класса».

Фото: MINI MINI

По словам главы MINI Design Оливера Хейлмера, будущие автомобили «сохранят в себе ДНК марки» и в их внешности будут сочетаться как новые, так и прежние черты стиля. Что же касается других характеристик будущего Aceman, то пока обнародованы лишь примерные габариты — по размерам его можно сравнить с нынешним Countryman.

Один из двух опубликованных тизеров дает представление о графике передней пиксельной панели концепта: вместе с пиксельной же оптикой она образует узнаваемый флаг «Юнион Джек». Интерьер Aceman пока не показали, однако уже можно предположить, что он выполнен в минималистичном стиле, но при этом дизайнеры наверняка попытались сохранить аналоговые кнопки и переключатели там, где это было бы уместно.