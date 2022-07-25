В Болгарии разрабатывают «реактивный» гиперкар мощностью 5200 сил

Болгарская компания Alieno начала прием заказов на несуществующий гиперкар Unum. В зависимости от модификации стоимость эксклюзивной машины, которую будут собирать вручную, составляет от 1,8 до 4,5 миллиона евро (примерно от 105 до 265 миллионов рублей). Инженеры разрабатывают сразу две версии гиперкара: с электрическим приводом и «реактивной» силовой установкой, работающей на сжатом воздухе. По словам представителей марки, максимальная скорость Unum составит более 580 километров в час.

Фото: Alieno Alieno

Для электрифицированного Alieno Unum подготовят четыре варианта силовых установок. В зависимости от модификации на каждом колесе гиперкара разместят от трех до шести электромоторов. Их суммарная отдача составит 2610, 3481, 4351 или 5221 лошадиную силу. Крутящий момент – от 4440 до 8880 Нм. Специально для автомобиля болгары разработали батарею, состоящую из графеновых литий-полимерных элементов и суперконденсаторов. Несмотря на небольшую емкость в 180 киловатт-часа, аккумулятор можно будет полностью перезарядить всего за четыре минуты при помощи сверхбыстрых зарядных станций.

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«Реактивный» Unum получит 24 привода, работающих на сжатом воздухе, который будет храниться в специальном баллоне из композитных материалов, выдерживающим давление до 700 бар. Помимо создания тяги, реактивные приводы задействуют для подруливания гиперкаром, увеличения прижимной силы, а также в качестве экстренного торможения. Кроме того, при экстремальных нагрузках воздух послужит элементом системы охлаждения автомобиля. Еще одной фантастической опцией таких двигателей станет «осушение дороги» перед гиперкаром во время езды под дождем.

Болгарские инженеры планируют собирать Unum исключительно вручную. На создание одного гиперкара потребуется от 18 до 30 месяцев. При этом компания уже начала прием заказов на будущие автомобили. Стоимость «реактивных» моделей составит от 1,8 до 4,5 миллиона евро (примерно от 105 – 265 миллионов рублей по текущему курсу).