Пенсионер проехал от Кубани до Байкала на 55-летнем мотоцикле

В Сети опубликовали короткий видеоролик, главным героем которого стал 68-летний житель Краснодарского края по имени Анатолий Хвостик. Пенсионер решил на собственном примере доказать, что для интересного путешествия по России не нужна развитая инфраструктура, большое количество денег или серьезная подготовка. За 23 дня мужчина проехал на мотоцикле 1967 года маршрут от Кубани до Байкала. В дороге путешественнику помогали местные жители.

Фото: motor.ru motor.ru

Анатолий Хвостик выехал из дома в конце июня. За 23 дня пенсионер проехал более шести тысяч километров на стареньком мотоцикле 1967 года. Добираясь до озера Байкал байк однажды сломался. Починить аппарат путешественнику помогли местные жители. Кроме того, за время пути мужчину несколько раз настигал проливной дождь.

На поездку пенсионера отреагировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который сообщил, что мужчина ранее дважды совершил кругосветные путешествия.