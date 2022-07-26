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3 часа назад

Как в 90-е: Угонять машины на запчасти начали в России

Deita.ru

Дефицит на рынке автозапчастей вызвал всплекс угонов. К такому выводу пришли аналитики компании «Delta Системы безопасности». Подробнее расскажет ИА DEITA.RU.

Как в 90-е: Угонять машины на запчасти начали в России
Фото: Deita.ruDeita.ru

Специалисты отметили особый интерес преступников к южнокорейским автомобилям, а также кражи автомобилей из-за отдельных дорогостоящих деталей.

«По нашим данным, количество тревожных сигналов, связанных с автомобилями, за последние три—четыре месяца увеличилось примерно на 20%. В основном рост обусловлен попытками кражи запчастей», — заявил «Известиям» директор по маркетингу компании Валерий Ушков.

«Delta Системы безопасности» провела опрос среди граждан, который показал, что 25% опрошенных россиян считают, что в ближайшее время случаи кражи автомобилей и автозапчастей участятся. 57% респондентов отметили, что такая же проблема настигала Россию в девяностых.

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