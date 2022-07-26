В ГИБДД решили наказывать нарушителей просмотром видео

В Госавтоинспекции по Красноярскому краю придумали необычный способ наказания нарушителей. В ходе масштабного рейда по пресечению нарушений ПДД сотрудники не штрафовали водителей, а показывали им видеозаписи реальных аварий. Причем контент подбирался с учетом нарушения, которое совершил каждый из остановленных водителей — ему показывали последствия аналогичного пренебрежения правилами.
Как отмечают в ГИБДД по Красноярскому краю, штрафов не всегда достаточно для «перевоспитания» водителей. А вот «шок-контент» — записи с места реальных ДТП — может помочь осознать, к чему приводит халатное отношение к правилам дорожного движения. Идею рейда поддержали владельцы местных дорог, которые также напоминали автомобилистам о технике безопасного движения во время проведения ремонтных работ.
Летом показатели аварийности на дорогах традиционно увеличиваются, отмечают в ГИБДД. Большая часть «тяжелых» аварий — следствие грубого нарушения ПДД: выезда на встречную полосу, превышения скорости и других. Также к плачевным последствиям ведет игнорирование ремней безопасности.
С начала 2022 года на дорогах России произошло 53,5 тысячи аварий с пострадавшими — на 7,2 процента меньше, чем за тот же период 2021 года. В целом смертность в ДТП снизилась на 3,9 процента. Однако в 35 субъектах страны количество погибших увеличилось, а в 20 — выросло общее число ДТП. Тревожную тенденцию эксперты объясняют стрессом из-за экономического кризиса, а также ростом числа курьеров и самокатчиков.