В ГИБДД решили наказывать нарушителей просмотром видео

В Госавтоинспекции по Красноярскому краю придумали необычный способ наказания нарушителей. В ходе масштабного рейда по пресечению нарушений ПДД сотрудники не штрафовали водителей, а показывали им видеозаписи реальных аварий. Причем контент подбирался с учетом нарушения, которое совершил каждый из остановленных водителей — ему показывали последствия аналогичного пренебрежения правилами.

Фото: © гибдд.рф © гибдд.рф

Как отмечают в ГИБДД по Красноярскому краю, штрафов не всегда достаточно для «перевоспитания» водителей. А вот «шок-контент» — записи с места реальных ДТП — может помочь осознать, к чему приводит халатное отношение к правилам дорожного движения. Идею рейда поддержали владельцы местных дорог, которые также напоминали автомобилистам о технике безопасного движения во время проведения ремонтных работ.

Летом показатели аварийности на дорогах традиционно увеличиваются, отмечают в ГИБДД. Большая часть «тяжелых» аварий — следствие грубого нарушения ПДД: выезда на встречную полосу, превышения скорости и других. Также к плачевным последствиям ведет игнорирование ремней безопасности.