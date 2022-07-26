Хэтчбек Kia XCeed прошел плановое обновление

Год назад Kia слегка обновила свой хэтчбек/внедорожник XCeed, но обновление, выходящее на рынок сейчас, гораздо более обширное. Продажи начнутся в сентябре, а пока давайте поближе познакомимся с автомобилем. Вы узнаете Kia XCeed 2023 года по переработанным фарам со встроенными противотуманными фарами, а также новой решетке радиатора, переднему бамперу, заднему диффузору и колесам.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

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Теперь покупатели могут выбрать новый пакет отделки салона под названием GT-Line. Он в основном состоит из визуальных улучшений, таких как черная отделка потолка, но также включает в себя прямоугольное рулевое колесо и сиденья с усиленной боковой поддержкой. Цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система имеют обновленную графику, а на борту появились новые электронные помощники.

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