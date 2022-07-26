Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
16 минут назад

Новости автомира: Lada заняла треть российского рынка новых легковых автомобилей

Газета.Ru

За третью неделю июля дилеры Lada в России продали 2607 новых легковых автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это позволило бренду занять 31,8% от общего объема российского авторынка.

Lada заняла треть российского рынка новых легковых автомобилей
Фото: Lada Lada

Эксперты отмечают, что в последний раз доля Lada на российском рынке превышала 30-процентную отметку в 2007 году. Тогда она составила 30,1%, а в 2014 году опустилась до 15%. В первом полугодии 2022 года доля Lada составила 20,8%. Но уже в июльские недели наблюдается ее резкий рост: в первую неделю – 27,9%, во вторую – 29%.

На «АвтоВАЗе» увеличение доли рынка связывают с тем, что летом началось производство и продажи упрощенных версий автомобилей Lada Granta.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 руб. с учетом программы льготного кредитования или от 796 500 руб. без ее использования.

Автоновости,Lada Granta,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители