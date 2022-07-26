Lada заняла треть российского рынка новых легковых автомобилей

Эксперты отмечают, что в последний раз доля Lada на российском рынке превышала 30-процентную отметку в 2007 году. Тогда она составила 30,1%, а в 2014 году опустилась до 15%. В первом полугодии 2022 года доля Lada составила 20,8%. Но уже в июльские недели наблюдается ее резкий рост: в первую неделю – 27,9%, во вторую – 29%.