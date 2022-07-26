Lada Niva Legend вскоре может опять получить "тревожную кнопку"

Lada Niva Legend Classic' 22 в скором времени, возможно, опять получит систему "ЭРА-ГЛОНАСС". На АвтоВАЗе собрана пробная партия автомобилей количеством не менее шести штук, оборудованная данной опцией. Электронные компоненты, необходимые для корректной работы системы, получены от найденного альтернативного поставщика, сообщает паблик Avtograd news.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Напомним, накануне АвтоВАЗ назвал цены на упрощенную "Ниву". Стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования.

В оснащение Niva Legend в версии Classic входят гидроусилитель руля, стальная защита двигателя, 16-дюймовые штампованные колеса и всесезонные шины, передние электростеклоподъемники, дневные ходовые огни и бортовой компьютер.