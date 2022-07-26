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29 минут назад

Новости автомира: Lada Niva Legend вскоре может опять получить "тревожную кнопку"

Российская Газета

Lada Niva Legend Classic' 22 в скором времени, возможно, опять получит систему "ЭРА-ГЛОНАСС". На АвтоВАЗе собрана пробная партия автомобилей количеством не менее шести штук, оборудованная данной опцией. Электронные компоненты, необходимые для корректной работы системы, получены от найденного альтернативного поставщика, сообщает паблик Avtograd news.

Lada Niva Legend вскоре может опять получить "тревожную кнопку"
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Напомним, накануне АвтоВАЗ назвал цены на упрощенную "Ниву". Стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования.

В оснащение Niva Legend в версии Classic входят гидроусилитель руля, стальная защита двигателя, 16-дюймовые штампованные колеса и всесезонные шины, передние электростеклоподъемники, дневные ходовые огни и бортовой компьютер.

Автомобили выпускаются в "антисанкционном" исполнении. Они лишены ряда опций, в том числе подушки безопасности, ABS и "ЭРА-ГЛОНАСС".

Автоновости,Lada,Автоваз,
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