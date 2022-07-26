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3 часа назад

Новости автомира: клубы «Ночных волков» в Болгарии могут оказаться под санкциями

Елена Прошина

Мотоклуб «Ночные волки», включая четверых его лидеров, попали в седьмой пакет антироссийских санкций ЕС. Однако пока неизвестно, попадут ли два клуба в Болгарии под санкции. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на болгарское издание «Дневник».

Клубы «Ночных волков» в Болгарии могут оказаться под санкциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Болгарии зарегистрировано два мотоклуба – в Кюстендиле (клуб «Ночные волки – Болгария») и Русе. Члены клуба публично поддерживают действия России на Украине и занимают активную пророссийскую позицию.

Российские «Ночные волки» посещали Болгарию три раза – в 2016, 2018 и 2019 годах. Активное участие в визитах принимали высокопоставленные сотрудники посольства России в Софии.

«Хотя формальной связи между материнским клубом "Ночных волков" в России и болгарскими клубами, официально зарегистрированными и неформальными, нет, публичные данные из социальных сетей свидетельствуют о том, что их члены открыто поддерживают политику президента России и его действия на Украине», - пишет «Дневник».

В санкционном списке значатся лидер клуба Александр Залдастанов, глава отделения «Дороги Победы» Андрей Бобровский, председатель европейского отделения клуба, базирующегося в Словакии Йозеф Хамбалек и эксперт Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Алексей Вайц. Будет ли ограничена деятельность клубов в Болгарии пока неизвестно.

Напомним, байкерский клуб «Ночные волки» был основан в Москве в 1989 году. Он имеет порядка 45 филиалов по всему миру, в том числе во многих странах-членах Евросоюза. В 2014 году США и Канада наложила на клуб экономические санкции в связи с их активной поддержкой присоединения Крыма к России.

Автоновости,Александр Залдастанов,Алексей Вайц,Андрей Бобровский,Ночные волки,ЕС,
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