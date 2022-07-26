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2 часа назад

Новости автомира: рассекречена отдача мотора самого мощного Honda Civic

Motor.ruиещё 2

Honda Civic Type R нового поколения дебютировал на прошлой неделе. Его внешность японская марка раскрыла полностью, а вот о характеристиках двигателя умолчала, отметив лишь, что новая итерация станет «самым мощной в истории модели». Теперь же новые показатели двухлитрового турбомотора оказались в открытом доступе благодаря одной из японских клиенток Honda, поделившейся сканами рекламного проспекта, который она получила после размещения заказа на Civic.

Рассекречена отдача мотора самого мощного Honda Civic
Фото: Honda Honda

Одна из брошюр, которые рассылает клиентам сама Honda, раскрывает характеристики двигателя нового Civic Type R. При этом официально производитель их пока держит в секрете. Как пишет Tire Meets Road, в распоряжении которого оказались сканы с показателями, мощность и тяга мотора вырастут до 330 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента соответственно. То есть прибавка составит всего 10 сил и 20 Нм.

Время разгона с места до 100 километров в час по-прежнему засекречено. 320-сильный Civic Type R предыдущего поколения (FK8) в европейской и американской версиях тратит на упражнение 5,7 секунды. Его максимальная скорость достигала 272 километров в час.

Внешность Civic Type R нового поколения Honda полностью раскрыла на прошлой неделе. Внешность «горячего» хэтчбека подверглась эволюционным изменениям. Не подтвердились слухи ни о полном приводе, ни об автоматической коробке передач: пару прежнему мотору составляет та же шестиступенчатая «механика», а привод — передний с самоблокирующимся дифференциалом.

Старт продаж нового Honda Civic Type R в Японии и США запланирован на сентябрь. Ближе к нему Honda, вероятно, официально рассекретит все характеристики, а также назовет цены. Пока же остается довольствоваться неофициальной информацией.

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