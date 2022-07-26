Рассекречена отдача мотора самого мощного Honda Civic

Honda Civic Type R нового поколения дебютировал на прошлой неделе. Его внешность японская марка раскрыла полностью, а вот о характеристиках двигателя умолчала, отметив лишь, что новая итерация станет «самым мощной в истории модели». Теперь же новые показатели двухлитрового турбомотора оказались в открытом доступе благодаря одной из японских клиенток Honda, поделившейся сканами рекламного проспекта, который она получила после размещения заказа на Civic.
Одна из брошюр, которые рассылает клиентам сама Honda, раскрывает характеристики двигателя нового Civic Type R. При этом официально производитель их пока держит в секрете. Как пишет Tire Meets Road, в распоряжении которого оказались сканы с показателями, мощность и тяга мотора вырастут до 330 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента соответственно. То есть прибавка составит всего 10 сил и 20 Нм.
Время разгона с места до 100 километров в час по-прежнему засекречено. 320-сильный Civic Type R предыдущего поколения (FK8) в европейской и американской версиях тратит на упражнение 5,7 секунды. Его максимальная скорость достигала 272 километров в час.
Внешность Civic Type R нового поколения Honda полностью раскрыла на прошлой неделе. Внешность «горячего» хэтчбека подверглась эволюционным изменениям. Не подтвердились слухи ни о полном приводе, ни об автоматической коробке передач: пару прежнему мотору составляет та же шестиступенчатая «механика», а привод — передний с самоблокирующимся дифференциалом.
Старт продаж нового Honda Civic Type R в Японии и США запланирован на сентябрь. Ближе к нему Honda, вероятно, официально рассекретит все характеристики, а также назовет цены. Пока же остается довольствоваться неофициальной информацией.