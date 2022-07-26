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2 часа назад

Новости автомира: представлен кроссовер Chevrolet Blazer EV мощностью 557 л.с

ПроКроссовер.ру

Представлен полностью электрический Chevy Blazer, и компания обещает со временем выпустить его в передне-, задне- и полноприводном вариантах. Полные спецификации еще предстоит уточнить, но мы уже знаем, что флагманский Blazer EV SS будет иметь мощность 564 лошадиных силы и крутящий момент 879 Нм. Специальная функция запуска позволяет ему разогнаться с нуля до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. Компания заявляет, что максимальный запас хода составляет 515 километров, но не уточняет, к какой именно модификации он относится.

Представлен кроссовер Chevrolet Blazer EV мощностью 557 л.с
Фото: ChevroletChevrolet

Покупатели могут выбрать одну из четырех доступных комплектаций: 1LT, 2LT, RS и SS. Первые два одноцветные с 19-дюймовыми колесами. RS улучшает формулу с черной решеткой радиатора и внутренней отделкой, а также большими 21-дюймовыми колесами. SS дополнительно получает черную крышу и 22-дюймовые колесные диски.

Chevrolet

По словам производителя, летом 2023 года первыми появятся комплектации среднего уровня. Цены стартуют от 47 595 и 51 995 долларов соответственно. Топовый SS появится позже и будет стоить от 65 995 долларов. Спецификация 1LT начального уровня присоединится к линейке в начале 2024 года по цене от 44 995 долларов.

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