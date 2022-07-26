Поставки корейских автомобилей в Россию выросли в шесть раз

В первый месяц лета поставки новых легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию начали восстанавливаться: в июне экспортировано машин на 22 миллиона долларов, и это соответствует уровню марта. «Коммерсантъ» отмечает, что две крупнейшие автомобильные компании, Hyundai и Kia, с марта начали сертификацию в России автомобилей корейского производства — взамен тех, которые выпускались на калининградском «Автоторе». Сам же завод в Калининграде находится в затяжном простое с начала весны.

Фото: © Kia © Kia

Несмотря на постепенное восстановление импорта из Южной Кореи, поставки по-прежнему в разы меньше, чем до начала военных действий на Украине, когда в Россию ввозили машин на сотни миллионов долларов. Так, например, в феврале в страну импортировали корейских автомобилей на 146 миллионов долларов.

Стоит отметить, что Южная Корея, в отличие от Евросоюза, США и Японии, не вводила ограничений на поставки автомобилей в Россию.