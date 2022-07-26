В России за три месяца стало на 100 автосалонов меньше

Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели исследование, в ходе которого выяснили, что происходит с дилерскими центрами на российском рынке в условиях санкций и эмбарго на поставки автомобилей. По данным экспертов, за последние три месяца количество дилерских центров в России сократилось на сотню. Если в апреле в стране работали 3203 дилера, то в середине июля осталось 3102 официальных представительства.

Фото: © Depositphotos © Depositphotos

Активнее всего покидают российский рынок американские и европейские марки. При этом дилеры из Китая продолжают наращивать свои представительства. У одного лишь бренда Exeed за минувшие три месяца появилось 13 новых центров в России. Кроме того, увеличили присутствие марки FAW, Chery и Geely, дилерская сеть которых разрослась на девять, семь и пять автоцентров соответственно. По паре автосалонов открыли Haval и JAC.

При этом компании из Поднебесной не спешат запускать собственные производства на территории России. Чтобы локализовать сборку концернам нужно время. В таких условиях единственной альтернативой остается импорт автомобилей. В настоящее время китайские марки занимают около 13 процентов всего рынка в нашей стране, где работают 723 дилерских центра.

По мнению специалистов, европейские дилеры продолжат уходить из России. К концу года количество зарубежных представительств сократится на 15-20 процентов.