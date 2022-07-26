Chery привезет в Россию очень экономичный гибридный кроссовер

Компания Chery объявила о том, что гибридный Tiggo 8 выходит на зарубежные рынки, и доберется в том числе до России — это произойдет уже в следующем году. Однако первой страной для модели станет Бразилия, где кроссовер появится под названием Tiggo 8 Pro e+. В компании отмечают, что у такого автомобиля есть особенность: в отличие от классических гибридных трансмиссий c двумя двигателями, в нем используется архитектура, позволяющую использовать ДВС и электромоторы независимо друг от друга.

Фото: © Chery © Chery

В состав гибридной установки входят бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра и пара электромоторов. Из характеристик Chery раскрывает только крутящий момент экспортной версии — он составит 510 Нм. Заявлены девять режимов работы: одномоторный/двухмоторный привод, расширение диапазона, параллельный, прямой привод, рекуперацию энергии одного/двухмоторного двигателя, зарядку при движении и другие.

Расход топлива в смешанном цикле составит всего 1 литр на 100 километров пути, а в экологичном режиме кроссовер использует только энергию электромоторов. Обнародованы и динамические показатели: с места до «сотни» Tiggo 8 Pro e+ разгоняется за семь секунд.

В Китае гибридный Tiggo 8 уже продается — к названию модели добавили Plus Kunpeng e+. Его характеристики известны: 1,5-литровая «турбочетверка» развивает 156 лошадиных сил, а два электромотора суммарно выдают 326 сил. Емкость батареи составляет 19,27 киловатт-часа, что позволяет Tiggo 8 Plus Kunpeng e+ проезжать на электроэнергии 100 километров по циклу NEDC.