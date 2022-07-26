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48 минут назад

Новости автомира: на «Автоваз» возобновили производство Lada Granta с кондиционером

Елена Прошина

Компания «Автоваз» снова начала производство автомобилей Lada Granta с кондиционером. Об этом говорится на официальном сайте компании.

На «Автоваз» возобновили производство Lada Granta с кондиционером
Фото: АО ''АВТОВАЗ''АО ''АВТОВАЗ''

Как отмечается, наличие кондиционера является самой востребованной опцией, на автомобили с ней приходится порядка 80% продаж.

«Помимо опционального кондиционера, в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками», - говорится в сообщении.

Стоимость седана с кондиционером составит от 597 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования и от 745 900 рублей без нее. Цена лифтбека с кондиционером составляет от 613 200 рублей по госпрограмме и от 765 900 рублей без нее. Стоимость универсала с кондиционером начинается от 650 000 рублей и 811 900 рублей соответственно.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что продажи Lada в России заняли треть от общего объема российского авторынка. За три недели июня было продано 2607 автомобилей (31,8%). Последний раз подобные значения Lada достигала в 2007 году, когда было продано 30,1% от общего объема.

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