На «Автоваз» возобновили производство Lada Granta с кондиционером

Компания «Автоваз» снова начала производство автомобилей Lada Granta с кондиционером. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Фото: АО ''АВТОВАЗ'' АО ''АВТОВАЗ''

Как отмечается, наличие кондиционера является самой востребованной опцией, на автомобили с ней приходится порядка 80% продаж.

«Помимо опционального кондиционера, в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками», - говорится в сообщении.

Стоимость седана с кондиционером составит от 597 200 рублей по госпрограмме льготного кредитования и от 745 900 рублей без нее. Цена лифтбека с кондиционером составляет от 613 200 рублей по госпрограмме и от 765 900 рублей без нее. Стоимость универсала с кондиционером начинается от 650 000 рублей и 811 900 рублей соответственно.