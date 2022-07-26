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1 час назад

Новости автомира: Hyundai ускорила разработку большого кроссовера Ioniq

Российская Газета

Компания Hyundai выпустит большой электрический кроссовер Ioniq 7 раньше, чем планировалось изначально: вместо 2024 года модель выпустят в начале 2023-го.

Hyundai ускорила разработку большого кроссовера Ioniq
Фото: HyundaiHyundai

Прототип Ioniq 7 дебютировал осенью 2021 года в виде концепта Hyundai Seven с большой колёсной базой - 3,2 метра. Для сравнения: у выпускающегося Hyundai Palisade межступичное расстояние составляет 2,9 метра.

На премьере концепта компания не рассказала подробности о силовой установке. E-GMP предусматривает 800-вольтную электросистему и поддерживает зарядку мощностью до 350 кВт. За 20 минут запас энергии в батареи можно восполнить с 10 до 80%. Ожидаемый запас хода у серийного Ioniq 7 - 640 км.

Аналогичный кроссовер готовит Kia: тестовые автомобили EV9 в настоящее время проходят дорожные испытания. Из-за общности платформ Ioniq 7 и EV9 будут технически идентичны, поэтому автономность "семёрки" может оказаться гораздо меньше.

Конкурентами "корейцев" будут Mercedes EQE и Tesla Model X.

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