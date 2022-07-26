BMW запатентовала в России концепт i Vision Circular из вторсырья

Автомобиль отличается фирменной решеткой радиатора, которая объединена с оптикой, а также полностью стеклянной крышей, которая плавно переходит в лобовое стекло. Кузов i Vision Circular выполнен из материалов вторичной переработки. Детали машины соединены между собой с помощью шнуров, заклепок и других креплений. На колесные диски со сложным рисунком пошел только необходимый минимум материалов, а шины сделаны из натурального каучука.