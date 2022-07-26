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3 часа назад

Новости автомира: BMW запатентовала в России концепт i Vision Circular из вторсырья

Газета.Ru

BMW запатентовала в России концептуальную модель автомобиля i Vision Circular, сообщает портал «Автоновости дня». Изображения машины были опубликованы в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

BMW запатентовала в России концепт i Vision Circular из вторсырья
Фото: BMWBMW

Автомобиль отличается фирменной решеткой радиатора, которая объединена с оптикой, а также полностью стеклянной крышей, которая плавно переходит в лобовое стекло. Кузов i Vision Circular выполнен из материалов вторичной переработки. Детали машины соединены между собой с помощью шнуров, заклепок и других креплений. На колесные диски со сложным рисунком пошел только необходимый минимум материалов, а шины сделаны из натурального каучука.

Серийным i Vision Circular не станет, однако к 2040 году BMW обещает выпустить автомобиль, который полностью будет сделан из вторсырья.

Автоновости,BMW,
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