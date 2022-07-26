Российский рынок подержанных автомобилей рухнул на 32%

Эксперты «Автостата» зафиксировали падение российского рынка подержанных автомобилей в июне на 32% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Соответствующие данные агентство опубликовало на сайте.

Наиболее популярной маркой вторичном рынке является Lada . Что касается иностранных производителей, то первое место занимает Toyota . KIA , Hyundai и Nissan попали в топ-5.

Ранее «Автоваз» сообщил, что Lada Niva Legend в комплектации Classic 2022 будет стоить около 800 тыс. рублей. Отмечается, что версия Classic является базовой для LADA NIVA Legend. В данной комплектации в автомобиле есть все, что требуется для повседневной езды по населенным пунктам, а также для «уверенного преодоления грунтовых, песчаных, заснеженных участков».