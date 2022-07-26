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1 час назад

Новости автомира: российский рынок подержанных автомобилей рухнул на 32%

Лера Букина

Эксперты «Автостата» зафиксировали падение российского рынка подержанных автомобилей в июне на 32% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Соответствующие данные агентство опубликовало на сайте.

Российский рынок подержанных автомобилей рухнул на 32%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что за июнь российские граждане приобрели 353 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

Наиболее популярной маркой вторичном рынке является Lada. Что касается иностранных производителей, то первое место занимает Toyota. KIA, Hyundai и Nissan попали в топ-5.

Lada-2114 возглавляет рейтинг моделей на вторичном рынке.

«Лидерство на вторичном рынке среди моделей удерживает хэтчбек LADA 2114 "Самара – 2", который по итогам июня разошелся тиражом в 8,8 тыс. единиц», - подчеркнул «Автостат».

Ранее «Автоваз» сообщил, что Lada Niva Legend в комплектации Classic 2022 будет стоить около 800 тыс. рублей. Отмечается, что версия Classic является базовой для LADA NIVA Legend. В данной комплектации в автомобиле есть все, что требуется для повседневной езды по населенным пунктам, а также для «уверенного преодоления грунтовых, песчаных, заснеженных участков».

Автоновости,Nissan,Hyundai,Kia,Toyota,Lada,Автоваз,
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