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1 час назад

Новости автомира: в России появится новая марка автомобилей, она принадлежит Chery

Motor.ruиещё 1

В ходе мероприятия марки Jetour, принадлежащей Chery, презентовали стратегию развития под названием Travel+. На одном из продемонстрированных слайдов упоминались новые для Jetour экспортные рынки, в числе которых были перечислены Япония, Бразилия, Мексика, а также Казахстан и Россия. Портал «Китайские автомобили» предположил, что в нашей стране модели Jetour могут появиться под маркой Omoda, еще одним суббрендом Chery, подтвержденным для России.

В России появится новая марка автомобилей
Фото: © Jetour© Jetour

Jetour — сравнительно молодая марка, основанная Chery в 2018 году, и, помимо Китая, она уже присутствует в некоторых странах Южной Америки и Африки. В названии суббренда присутствует английское слово «tour» («путешествия»), что намекает на основное направление Jetour — автомобили для путешествий. На деле же компания выпускает модели тех же классов и ценового сегмента, что и «материнская» Chery, и использует общие узлы и агрегаты. При этом у суббренда есть свой собственный фирменный стиль.

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Однако в обозримом будущем Jetour намерен развивать свою уникальную модельную линейку, в которую войдут четыре кроссовера, три внедорожника и гибриды. Два паркетника у компании уже есть, это Jetour X70 и X90. До конца этого года к ним присоединится модель под названием Dasheng — это будет кроссовер с моторами объемом 1,5 и 1,6 литра, позаимствованными у Chery, а в его разработке участвует Huawei.

Концепт Jetour T-X, который назвают предвестником серийного Т1

О гибриде известно, что он будет использовать установку Kungpeng e+, а о трех других моделях информации мало. Пока они упоминаются под кодовыми обозначениями Т1, Т2 и Т3, и в будущем станут основными конкурентами внедорожников Tank от Great Wall. Первый из них, рамный Т1, появится в Китае уже в следующем году. В планах Jetour также значатся пикапы с внутризаводскими индексами Р2 и Р3 и два минивэна, V2 и V3.

Что же касается экспорта, то уже в 2023 году марка планирует выйти на рынки 60 стран, в числе которых Россия, и поставлять на зарубежные рынки 200 тысяч автомобилей ежегодно. В развитие и продвижение своей модельной линейки Jetour вложил 30 миллиардов юаней (262 миллиарда рублей).

У Chery в России уже есть два суббренда, это премиальный Exeed и Omoda, который выйдет на наш рынок в начале четвертого квартала этого года. Если информация о появлении в стране автомобилей Jetour подтвердится, то с большой долей вероятности это будет отдельная марка с собственной дилерской сетью, как Omoda. Впрочем, не исключено, что Jetour и Omoda в России объединят.

Автоновости,Кроссовер,Chery,
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