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42 минуты назад

Новости автомира: россияне поддержали возрождение советских автомобильных марок

Motor.ru

На прошлой неделе «Мотор» и Quto запустили совместный опрос, в котором поинтересовались у вас, наших читателей, о вашем отношении к возрождению советских брендов, в том числе «Москвича», «Победы», «Волги» и других. Большая часть респондентов поддержала возвращение старых марок, однако только в том случае, если выпускаемые под ними автомобили будут оригинальной разработкой, а не перелицованной китайской машиной.

Россияне поддержали возрождение советских автомобильных марок
Фото: © autowp.ru© autowp.ru

В опросе поучаствовали 1545 человек. Из них 523 человека положительно относятся к возрождению советских марок, однако только в том случае, если выпускаемые под ними автомобили будут оригинальной разработкой, а не перелицованными китайскими моделями. Чуть меньше – 447 человек – не поддерживают возвращение старых брендов и призывают не ворошить прошлое.

Почти 400 человек заявили, что им все равно какой бренд будет у автомобиля, потому что главное – это качественный продукт. 155 человек поддерживают возвращение советских марок, причем не только автомобильных, но других, под которыми раньше выпускали, например, телевизор Рубин или холодильник ЗИЛ. И на последнем месте с результатом 37 проголосовавших человек оказались владельцы старых «Москвичей», которым одной такой машины уже достаточно.

О том, что компания Renault больше не будет производить автомобили в России стало известно в мае. На данный момент завод французской марки в Москве уже перешел на баланс города, а с конвейера предприятия при поддержке КамАЗа в скором времени начнут сходить автомобили под маркой «Москвич». И они, вероятно, станут перелицованными моделями китайской марки JAC.

Кроме того, Группа ГАЗ зарегистрировала товарные знаки «Чайка» и «Волга-21». Но автомобили под ними производить не планируют – эти наименования автозаводу можно использовать для выпуска различных потребительских товаров, например, брендированной посуды, скалок для теста, грелок, зажигалок, мачете и даже нижнего белья. Высказывалось даже предположение, что следом за «Москвичом» могут возродить «Жигули».

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