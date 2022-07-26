Новое кросс-купе Fiat похоже на BMW X6

Фирма Fiat опубликовала в глобальной сети первое изображение новой версии кросс-купе, оформленное в стиле BMW X6. Это авто должно стать вторым вседорожным вариантом для бразильского авторынка после версии Pulse.

Фото: Car.ru Car.ru

По всей видимости кросс-купе будет сопоставимо по размерам с Pulse, однако его оснастят более мощными силовыми установками. Кроссовер Fiat пока не получил окончательного названия. Ожидаемая длина транспортного средства должна составить 4 400 мм. При этом автомобиль по габаритам должен быть сопоставимым с моделью Kia Seltos.

От традиционных вседорожных модификаций новинка будет отличаться динамичным силуэтом. Авто получит развитые колёсные арки и интегрированный спойлер в задней части. Другие детали внешнего вида транспортного средства не разглашаются.

Автобренд Fiat оснащает модификацию Pulse силовыми агрегатами, генерирующими 120 лошадиных сил. Кросс-купе будут комплектовать более мощными силовыми установками. Базовым должен стать турбированный 1.0-литровый двигатель, который генерирует 130 лошадиных сил.

Для дорогих модификаций предусмотрена 1,3-литровая силовая установка, которая способна выдавать 185 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает вариатор или шестидиапазонная АКПП.

За счёт увеличенной отдачи моторов, фирма сможет лучше позиционировать новинку. Её будут считать более престижным и дорогим альтернативам вариантом Fiat Pulse. Кросс-купе похвастается доступом к опциям, отсутствующим у обычных кроссов. Версии для латиноамериканского авторынка запланированы на октябрь месяц текущего года.

В завершении стоит отметить, что ещё одной версией на основе Pulse станет первая вседорожная модификация «придворного» современного ателье Abarth.