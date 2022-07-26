Новое кросс-купе Fiat похоже на BMW X6

Фирма Fiat опубликовала в глобальной сети первое изображение новой версии кросс-купе, оформленное в стиле BMW X6. Это авто должно стать вторым вседорожным вариантом для бразильского авторынка после версии Pulse.
По всей видимости кросс-купе будет сопоставимо по размерам с Pulse, однако его оснастят более мощными силовыми установками. Кроссовер Fiat пока не получил окончательного названия. Ожидаемая длина транспортного средства должна составить 4 400 мм. При этом автомобиль по габаритам должен быть сопоставимым с моделью Kia Seltos.
От традиционных вседорожных модификаций новинка будет отличаться динамичным силуэтом. Авто получит развитые колёсные арки и интегрированный спойлер в задней части. Другие детали внешнего вида транспортного средства не разглашаются.
Автобренд Fiat оснащает модификацию Pulse силовыми агрегатами, генерирующими 120 лошадиных сил. Кросс-купе будут комплектовать более мощными силовыми установками. Базовым должен стать турбированный 1.0-литровый двигатель, который генерирует 130 лошадиных сил.
Для дорогих модификаций предусмотрена 1,3-литровая силовая установка, которая способна выдавать 185 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает вариатор или шестидиапазонная АКПП.
За счёт увеличенной отдачи моторов, фирма сможет лучше позиционировать новинку. Её будут считать более престижным и дорогим альтернативам вариантом Fiat Pulse. Кросс-купе похвастается доступом к опциям, отсутствующим у обычных кроссов. Версии для латиноамериканского авторынка запланированы на октябрь месяц текущего года.
В завершении стоит отметить, что ещё одной версией на основе Pulse станет первая вседорожная модификация «придворного» современного ателье Abarth.
Горячую версию кросса собираются реализовывать на бразильском рынке не как представителя модельного ряда Fiat, а под маркой ателье. Вполне возможно, данная модель разделит моторную линейку с кросс-купе.