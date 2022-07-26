Chery обновила популярный в России кроссовер

В настоящее время в России продается Chery Tiggo 4 образца 2018 года, однако в Китае эта же модель, но под названием Tiggo 5x, обновилась уже в третий раз. Впрочем, изменения экстерьера минимальны — модель лишь слегка «освежили» за счет обновленного дизайна радиаторной решетки и декоративных вставок в бамперах. Зато салон основательно пересмотрен — кроссовер обзавелся единой панелью, объединяющую два экрана, как у «старших» моделей.

Фото: © Chery © Chery

Chery Tiggo 5x (рестайлинг принес модели приставку Plus) представлен на домашнем рынке с безнаддувным двигателем 1.5, который развивает 116 лошадиных сил, а альтернативой служит турбо-версия этого же мотора на 156 сил. В первом случае пару агрегату составляет пятиступенчатая «механика» либо вариатор, во втором — только вариатор. Привод у кроссовера только передний.

Chery Tiggo 5x

Tiggo 5x Plus можно отличить от дореформенной модели по полностью новой передней панели, на которой появился единый блок цифровой панели приборов и экран мультимедийной системы — оба диагональю 10,25 дюйма. Также из нового — нефиксируемый джойстик управления коробкой передач и двухуровневый центральный тоннель.

Для модели заявлены камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и электропривод переднего пассажирского кресла.