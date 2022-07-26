Chery обновила популярный в России кроссовер

В настоящее время в России продается Chery Tiggo 4 образца 2018 года, однако в Китае эта же модель, но под названием Tiggo 5x, обновилась уже в третий раз. Впрочем, изменения экстерьера минимальны — модель лишь слегка «освежили» за счет обновленного дизайна радиаторной решетки и декоративных вставок в бамперах. Зато салон основательно пересмотрен — кроссовер обзавелся единой панелью, объединяющую два экрана, как у «старших» моделей.
Chery Tiggo 5x (рестайлинг принес модели приставку Plus) представлен на домашнем рынке с безнаддувным двигателем 1.5, который развивает 116 лошадиных сил, а альтернативой служит турбо-версия этого же мотора на 156 сил. В первом случае пару агрегату составляет пятиступенчатая «механика» либо вариатор, во втором — только вариатор. Привод у кроссовера только передний.
Tiggo 5x Plus можно отличить от дореформенной модели по полностью новой передней панели, на которой появился единый блок цифровой панели приборов и экран мультимедийной системы — оба диагональю 10,25 дюйма. Также из нового — нефиксируемый джойстик управления коробкой передач и двухуровневый центральный тоннель.
Для модели заявлены камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и электропривод переднего пассажирского кресла.
Обновленный Tiggo 5x поступит в продажу в Китае в конце лета, цены пока не объявлены. Актуальный кроссовер стоит от 88,8 тысячи юаней (около 776 тысяч рублей по нынешнему курсу). Что же касается Chery Tiggo 4, то рекомендованные розничные цены на эту модель начинаются от 1,7 миллиона рублей.