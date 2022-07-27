В Госдуме предложили лишать водителей прав за агрессивную езду

Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, устанавливающий административную ответственность для агрессивных водителей. Как сообщает один из его авторов Ярослав Нилов, проект поступит на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. Согласно ему, водителей, умышленно агрессивно ведущих себя на дороге, смогут привлекать к административной ответственности и наказывать разными способами — от штрафа до лишения прав.

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Законопроект «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за умышленное (агрессивное) вождение» предлагает установить штраф от пяти тысяч рублей. Также попавшихся на подобном поведении водителей смогут лишать права управления транспортным средством на срок до одного года.

Для применения любого из наказаний должны быть соблюдены три условия. Во-первых, в действиях водителя должен содержаться злой умысел. Во-вторых, произошедшее должно быть зафиксировано на видео. Третьим фактором станет положительное решение суда.

Закон позволит «эффективно выявлять агрессивных водителей, привлекать их к ответственности и обеспечивать безопасность других участников дорожного движения», пишет Нилов.