Концерн Renault нашел лазейку для возвращения на российский рынок

Белорусское представительство Renault объявило старт продаж обновленных кроссоверов Koleos. Автомобили смогут приобрести и россияне, заявили «Газете.Ru» в компании. Машины идут в Белоруссию обходными путями, минуя европейскую таможенную блокаду. Новая схема сможет открыть окно для продаж автомобилей россиянам и других «санкционных» брендов, полагают эксперты.

Фото: Renault Renault

Автомобили Renault Koleos доставляются в Белоруссию из Южной Кореи с местного завода франко-корейского завода Renault Samsung Motors. Таким образом западные санкции не распространяются на поставку из более нейтральной по отношению к России, нежели ЕС, Южной Кореи. В ближайшую партию войдет 50 автомобилей Koleos, далее планируется ввозить в страну от 30 до 50 кроссоверов этой модели ежемесячно, рассказали "Газете.Ru" в белорусском представительстве Renault.

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"Обе страны входят в таможенный союз ЕАЭС. Все документы для постановки автомобилей на учет мы выдаем, также на автомобили установлен блок ЭРА-ГЛОНАСС", – рассказали "Газете.Ru" в белорусском представительстве Renault.

Более того, приобрести автомобили Renault в Белоруссии можно, не выезжая из России. Достаточно оплатить и дистанционно заключить договор купли-продажи. Впрочем, приехать за машиной покупателю придется самостоятельно – доставка одного автомобиля на автовозе обойдется недешево, объясняет представитель компании.

"Мы можем доставить, но таких запросов не было. Если говорить про физлица или юрлица – они сами заинтересованы осмотреть и забрать автомобиль. Обычно автовозы идут полные, шесть-семь машин, везти одну нерационально", – говорит официальный представитель Renault в Белоруссии.

Для покупки за российские рубли доступен весь модельный ряд французской марки. В него входят легкие коммерческие автомобили Master, которые ранее импортировались из Франции, и остатки машин бывшего российского производства – Duster, Arkana, Kaptur и Logan. В белорусском Renault уверяют, что последние находятся на складе "в достаточном количестве".

Какие-либо ограничения по времени на покупку автомобилей в российских рублях с полным пакетом регистрационных документов не установлены.

"Мы не делим покупателей на белорусов и россиян. Интерес последних в связи с дефицитом автомобилей увеличивается в геометрической прогрессии", – говорят в компании.

Обслуживать автомобили, купленные в Белоруссии, сможет бывшая дилерская сеть Renault в России, о чем рассказали представители бренда и подтвердили в минском дилерском центре. Гарантия на автомобили составляет 3 года или 100 тыс. километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше.

"Российская дилерская сеть и раньше брала машины на гарантии. В случае спорных моментов мы, как импортер в Белоруссии, готовы обслужить их у себя. Но прежде таких прецедентов в России не возникало", – уточнили в "Renault Беларусь".

Купленный в союзном государстве автомобиль будет на временных номерах, в России останется поставить машину на учет и оплатить утилизационный сбор, уточнил собеседник из дилерского центра Минска.

Окно в Европу

Если на продажу россиянам в Белоруссии автомобилей никак не отреагируют в штаб-квартире Renault, то через какое-то время схожая схема реализации машин может появиться и у других брендов, уверен главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

"Компания прямо и открыто заявляет о начале продаж с ценой в рублях и полным пакетом документов. Получается, у нас открывается такое окно в Европу через Белоруссию", – говорит Кадаков в беседе с "Газетой.Ru".

Белорусский рынок всегда был более "европеизированным", чем российский - там предлагались модели, которых не было в РФ, отмечает эксперт. Сейчас эта разница между рынками может усиливаться, в России будет спрос на автомобили Renault из Белоруссии, учитывая общий дефицит, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

"Не понимаю этой схемы: из России ушли, а в Белоруссии остались? Вопрос, как это будет воспринято французами политически", – говорит эксперт.

Что дают и почем

В одном из официальных дилерских центров Renault в Минске корреспонденту "Газеты.Ru" продавец-консультант предложил приобрести кроссовер Koleos за 3,6 млн рублей. Автомобили продаются без дополнительного оборудования и в полной комплектации, рассказал менеджер автосалона.

"В комплектацию входят сиденья с памятью, вентиляцией и массажем, электропривод открытия багажника, системы слежения за слепыми зонами, датчики удержания полосы, двухзонный климат-контроль, автозапуск, светодиодная оптика и 18-дюймовые литые диски", – объяснил представитель дилера.

Также в список оборудования входят камера заднего вида с датчиками парковки, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, навигатором и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, акустика Bose с восемью динамиками и шесть подушек безопасности. Кроссовер оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем (171 л.с.), вариатором и системой полного привода.

По габаритам Koleos схож с кроссовером Nissan X-Trail – обе модели построены на платформе CMF-C/D французского альянса. Поставки Renault Koleos в России завершились в начале 2020 года, и на тот момент это была единственная модель марки, которая импортировалась в РФ из-за рубежа. Говоря о текущем спросе на Koleos в России, главред "За рулем" Кадаков отметил, что модель и раньше не пользовалась особой популярностью, но стоила в два раза дешевле, чем сейчас.

"Впрочем, в нынешней ситуации 3,6 млн рублей за такой крупный автомобиль уже не кажутся безумными деньгами. С другой стороны новый Nissan X-Trail в Японии продается примерно за 30 тыс. евро (около 1,8 млн руб.), что гораздо дешевле", – рассказал эксперт.