Губернатор приграничного с Украиной региона пересядет на броневик

Губернатор приграничного с Украиной региона — Белгородской области — пересядет на броневик. О появлении защинённого спецавтомобиля «Буран» за 17,5 миллиона рублей на балансе Администрации Белгородской области узнали из карточки на портале Госзакупок. Накануне, отвечая на вопросы жителей в социальной сети «Вконтакте», глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил покупку броневика и объяснил причины такого решения.

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Вячеслав Гладков напомнил, что с пограничными территориями сложилась «не самая простая ситуация», выехать в некоторые населенные пункты [Белгородской области] без спецтранспорта невозможно, поэтому и было принято решение купить бронеавтомобиль «Буран» с пятым классом защиты. Более того, глава региона заявил, что администрация закупила бронежилеты и каски.

«Мы не может подвергать угрозе жизни людей: медицинского персонала, скорой помощи, администрации», — пояснил Гладков, добавив, что пользоваться «Бураном» будут в том числе сотрудники МЧС, которые выезжают на территорию Украины в рамках гуманитарного конвоя.

Бронеавтомобиль «Буран» — разработка 2017 года. Белгородские власти приобрели пассажирскую модификацию вместимостью десять человек. По двигателю, трансмиссии и шасси пуленепробиваемый вездеход унифицирован с грузовиком ГАЗ «Садко»; у броневика усиленные рама и подвеска, а также оригинальный кузов. Под капотом дизель ЯМЗ-534 мощностью 210 лошадиных сил и крутящим моментом 800 Нм, коробка передач механическая.