Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+30° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
56 минут назад

Новости автомира: Michelin потерял 200 миллионов евро после ухода из России

Motor.ruиещё 4

Французский производитель покрышек Michelin сообщил, что по итогам первой половины нынешнего года чистая прибыль компании по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась с 1,03 миллиарда до 843 миллионов евро. Потери в 202 миллиона евро специалисты связывают остановкой деятельности на территории России. Несмотря на то, что компания покинула отечественный рынок, ее продажи в мире за прошедшие шесть месяцев выросли на 19 процентов.

Michelin потерял 200 миллионов евро после ухода из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Всего за первое полугодие Michelin реализовал продукции во всех сегментах на 13,3 миллиарда евро. Несмотря на потерю «российских» 202 миллионов, компания ожидает получить годовую прибыль более чем в 3,2 миллиарда евро.

Генеральный директор французского производителя Флоран Менего считает, что сложная геополитическая ситуация не позволяет спрогнозировать деятельность компании в среднесрочной перспективе. Топ-менеджер заявил, что рост инфляции, а также нарушение логистических поставок продолжат дестабилизировать индустрию.

В конце июня окончательно уйти из России решил финский производитель покрышек Nokian Tyres. Из-за санкций компания потеряла около 300 миллионов евро.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители