Michelin потерял 200 миллионов евро после ухода из России

Французский производитель покрышек Michelin сообщил, что по итогам первой половины нынешнего года чистая прибыль компании по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась с 1,03 миллиарда до 843 миллионов евро. Потери в 202 миллиона евро специалисты связывают остановкой деятельности на территории России. Несмотря на то, что компания покинула отечественный рынок, ее продажи в мире за прошедшие шесть месяцев выросли на 19 процентов.
Всего за первое полугодие Michelin реализовал продукции во всех сегментах на 13,3 миллиарда евро. Несмотря на потерю «российских» 202 миллионов, компания ожидает получить годовую прибыль более чем в 3,2 миллиарда евро.
Генеральный директор французского производителя Флоран Менего считает, что сложная геополитическая ситуация не позволяет спрогнозировать деятельность компании в среднесрочной перспективе. Топ-менеджер заявил, что рост инфляции, а также нарушение логистических поставок продолжат дестабилизировать индустрию.
В конце июня окончательно уйти из России решил финский производитель покрышек Nokian Tyres. Из-за санкций компания потеряла около 300 миллионов евро.