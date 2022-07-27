Michelin потерял 200 миллионов евро после ухода из России

Французский производитель покрышек Michelin сообщил, что по итогам первой половины нынешнего года чистая прибыль компании по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась с 1,03 миллиарда до 843 миллионов евро. Потери в 202 миллиона евро специалисты связывают остановкой деятельности на территории России. Несмотря на то, что компания покинула отечественный рынок, ее продажи в мире за прошедшие шесть месяцев выросли на 19 процентов.