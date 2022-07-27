Отечественные электрокары появились в московских парках

Экологично, комфортно и быстро. В московских парках появились электрокары полностью российской сборки. Российские предприятия теперь разрабатывают не только корпус машин, но и мощные литийионные батареи, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Каратаев.

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Прогуляться на свежем воздухе и насладиться природой можно даже в черте города. Чтобы увидеть отдаленную поляну, придется пройтись пешком около часа. Машинам проезд на территории национального парка «Лосиный остров» запрещено.

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Электрокарам же дороги везде открыты. Катит такой электрический транспорт практически бесшумно. Никакого рокота мотора и выхлопного гула. Туристы наслаждаются пением птиц, животные не пугаются посторонних механических шумов.

«Наш парк – это особо охраняемая природная территория федерального значения. Здесь в первую очередь мы сохраняем и приумножаем животных и растения, которые в парке находятся. Конечно, нам очень важен этот транспорт», – рассказала заместитель директора по благоустройству национального парка «Лосиный остров» Ольга Шульгина.

Зарубежный транспорт теперь будут заменять на российский. На маршрут выехала первая партия. Восьмиместные электрокары благодаря пружинно-пневматической подвеске плавно преодолевают все неровности.

Максимальная скорость ограничена 20 км/ч. Так поездка будет не только комфортной, но и безопасной. Если сердце автомобиля – это двигатель, то легкие – его аккумулятор. В электрокаре батарея – самое важное, это треть от всей себестоимости. Одного цикла полного расхода энергии должно хватить на несколько дней эксплуатации. Заряжается электрокар от обычной розетки 220 вольт.

«Базовое количество циклов, которое гарантирует производитель и мы, – три тысячи», – рассказал генеральный директор интегратора Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

Российское ноу-хау по своим характеристикам не уступает иностранным аналогам. Перед запуском собственного производства лучшие инженеры и конструкторы десятилетиями перенимали зарубежные технологии и опыт.

Аккумуляторный блок тяговой батареи еще год назад приходил из-за рубежа уже в готовом виде. Теперь сборка всех компонентов и разработка самой батареи производится в России. Это позволяет моментально вносить изменения в конструкцию и подстраиваться под клиента. Аккумуляторные модули разной формы и системы охлаждения уже собирают для легковых электрокаров и троллейбусов на автономном ходу. Заводиться они должны и в жару, и при минусовой температуре.

«Мы мощность и емкость аккумулятора используем как можно более эффективно для того, чтобы машины, на которых эти аккумуляторы установлены, ездили динамично, долго и быстро заряжались», – рассказал технический директор интегратора Росатома по системам накопления энергии ООО «РЭНЕРА» Станислав Гольдес.