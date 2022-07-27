Найден BMW M5 с рекордным пробегом

Машина оснащена двигателем V8 и шестиступенчатой механической коробкой переключения передач

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Я думаю, это может быть самый большой пробег E39 M5 в мире. Я бы хотел, чтобы мне доказали, что я ошибаюсь», — автор поста на E39 Source.

В Техасе на мероприятии внимание посетителей привлек оставленный владельцем автомобиль BMW M5 E39. Как стало известно «Max-Cars», внимание к нему было приковано не потому, что это коллекционная машина с минимальным пробегом. А как раз из-за того самого пробега.

Автомобиль был выпущен в 2002 году и явно активно эксплуатировался своим владельцем. Но при этом основные силовые агрегаты находятся в рабочем состоянии. Утверждается, что двигатель не проходил капительного ремонта и продолжает работать на заводских деталях. В том числе проблемные направляющие цепи ГРМ.

При взгляде на одометр становится понятным, что BMW M5 E39 2002 года выпуска с 4,9-литровым двигателем V8 BMW S62 проехал 868 тысяч километров. Это получается, что ежегодно водитель этой машины проезжает около 43 тысяч километров. Для спортивной машины это много, даже с учетом среднего пробега обычного автовладельца.

Обычно спортивные седаны BMW M5 эксплуатируются не круглый год. Сложно наслаждаться мощностью машины во время постоянных дождей, а уже тем более на заснеженной дороге. Но этот BMW в кузове E39 эксплуатировался в Техасе. Там на нем можно спокойно ездить круглый год из-за климата. Что и делал, судя по пробегу, владелец машины.