Citroen назвала цену универсала C5 X 2022 модельного года

Компания Citroen недавно объявила цены на свой новый кроссовер C5 X. Цены на новинку начинаются с 27 790 фунтов стерлингов или 1 933 350 руб. Новый C5 X был представлен в трех комплектациях — «Sense Plus», «Shine» и «Shine Plus», каждая с опцией Plug-in Hybrid или бензинового двигателя.

Фото: Citroen Citroen

Габаритные размеры автомобиля составляют 4,8 м. в длину, 1,5 м в высоту и 2,0 м в ширину. Варианты схемы окраски кузова включают в себя выбор из шести металлических и перламутровых цветов кузова: Perla Nera Black, Amazonite Grey, Platinum Grey, Cumulus Grey, Magnetic Blue и Pearl White. с новыми функциями.

Внутри автомобиля установлен широкий 12-дюймовый сенсорный HD-экран с фоновой подсветкой. Он является домом для функции My Citroen Drive Plus компании, а также обеспечивает совместимость пары смартфонов с использованием Apple CarPlay и Android Auto.