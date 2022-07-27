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59 минут назад

Новости автомира: компания Citroen объявила цены универсала C5 X 2022 модельного года

ПроКроссовер.ру

Компания Citroen недавно объявила цены на свой новый кроссовер C5 X. Цены на новинку начинаются с 27 790 фунтов стерлингов или 1 933 350 руб. Новый C5 X был представлен в трех комплектациях — «Sense Plus», «Shine» и «Shine Plus», каждая с опцией Plug-in Hybrid или бензинового двигателя.

Citroen назвала цену универсала C5 X 2022 модельного года
Фото: Citroen Citroen

Габаритные размеры автомобиля составляют 4,8 м. в длину, 1,5 м в высоту и 2,0 м в ширину. Варианты схемы окраски кузова включают в себя выбор из шести металлических и перламутровых цветов кузова: Perla Nera Black, Amazonite Grey, Platinum Grey, Cumulus Grey, Magnetic Blue и Pearl White. с новыми функциями.

Внутри автомобиля установлен широкий 12-дюймовый сенсорный HD-экран с фоновой подсветкой. Он является домом для функции My Citroen Drive Plus компании, а также обеспечивает совместимость пары смартфонов с использованием Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом нового C5 X находится либо 1,2-литровый PureTech 130, либо более мощный 1,6-литровый двигатель PureTech 180. Все модели будут продаваться исключительно с плавной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Автоновости,Citroen,Apple,
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