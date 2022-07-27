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2 часа назад

Новости автомира: Nissan представил новый X-Trail для рынков Японии и Европы

ПроКроссовер.ру

Компания Nissan Motor представила обновленный внедорожник X-Trail четвертого поколения в Японии и утверждает, что он отличается «передовыми технологиями, высокой производительностью и высоким уровнем оснащения».

Nissan представил новый X-Trail
Фото: Nissan Nissan
Nissan

В основе новой модели лежит полностью переработанная платформа, которая снижает вес кузова при повышенной жесткости, а высокий уровень бесшумности в салоне достигается за счет изоляции от шума дороги и силового агрегата.

X-Trail оснащен гибридной системой Nissan e-Power второго поколения, которая, по словам компании, сочетает в себе повышенную мощность с плавностью хода и бесшумностью. Он использует «первый в мире серийный» двигатель с переменной степенью сжатия, который служит генератором для производства электроэнергии для электродвигателей. Новая модель также поставляется с опциональным двигателем VC-Turbo, который обеспечивает дополнительную мощность для системы e-Power на более низких оборотах для повышения эффективности использования топлива.

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