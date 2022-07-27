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1 час назад

Новости автомира: Toyota представит конкурента Lada Vesta в августе

Российская Газета

Компания Toyota опубликовала официальный тизер нового поколения седана B-класса Vios, который дебютирует 9 августа. Некоторые пользователи увидели в нём сходство с моделями Honda, а кто-то назвал Vios "маленькой Camry".

Маленькая Camry: Toyota представит конкурента Lada Vesta в августе
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Toyota Vios продаётся в Таиланде и других странах Южно-Азиатского региона, на других рынках модель также известна как Yaris. При создании новинки отошли от дизайна Corolla прошлого поколения и сделали линии кузова и фар более резкими. На тизере обозначены решётка радиатора, фары с L-образными ДХО, фонари, а также силуэт автомобиля.

В компании не постеснялись и практически полностью раскрыли интерьер нового Toyota Vios, который получил красное торпедо, экран мультимедиа, возвышающийся над ним, цифровую приборную панель.

В основе Toyota Vios лежит платформа Daihatsu New Global Architecture (DNGA), на которой построены близнеца Perodua Ativa/Daihatsu Rocky/ Toyota Raize, а также Toyota Avanza/Toyota Veloz/Daihatsu Xenia.

Предполагается, что Toyota Vios нового поколения получил бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра и гибридную систему на базе полуторалитрового ДВС, позаимствованную у Toyota Prius c. Также будут предложены условно полноприводные версии E-Four с компактным электромоторчиком мощностью чуть более 5 л.с. на задней оси, который помогает тронуться на сложных покрытиях.

В настоящее время Toyota Vios в Таиланде можно купить от 609 000 бат, что эквивалентно миллиону рублей.

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