Назван самый популярный автомобиль Москвы

Аналитики «Автостат Инфо» сообщают, что, согласно результатам недавнего исследования, объем парка легковых автомобилей в Москве составляет 3,92 млн ед. на конец первого полугодия 2022 года.

Фото: KIA KIA

В автопарке столицы преобладают иномарки, на их долю приходится 84,2% (или 3,3 млн авто), что заметно меньше, чем доля российских машин — 15,8% (или 617,7 тыс. машин).