Назван самый популярный автомобиль Москвы

Аналитики «Автостат Инфо» сообщают, что, согласно результатам недавнего исследования, объем парка легковых автомобилей в Москве составляет 3,92 млн ед. на конец первого полугодия 2022 года.
В автопарке столицы преобладают иномарки, на их долю приходится 84,2% (или 3,3 млн авто), что заметно меньше, чем доля российских машин — 15,8% (или 617,7 тыс. машин).
Самый распространенный в столице автомобиль — Kia Rio. На начало второго полугодия в столице числятся 94 481 ед. таких авто. На втором месте с небольшим отрывом от лидера парка находится Hyundai Solaris — 87 788 ед. авто. Также в столичном автопарке зарегистрированы 77 822 седана Volkswagen Polo и 75 559 ед. автомобилей Ford Focus. Топ-5 массовых автомобилей в московском автопарке входит также модель Skoda Octavia — 70 952 зарегистрированных авто. При этом «десятку» моделей по итогам первого полугодия дополнили здесь: Toyota Camry — 60 882 авто, Nissan X-Trail — 60 056 ед., Nissan Qashqai — 55 036 авто, а также Lada 2109 — 54 237 машин и Volkswagen Tiguan — 54 013 шт.
В московском парке легковых автомобилей более 2 млн ед. составляют машины, которые были произведены до 2013 года. Другая крупная возрастная группа — это автомобили, изготовленные в 2021 году, их числится 273,7 тыс. ед.