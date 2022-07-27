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1 час назад

Названы цены на самый большой кроссовер Audi для Китая

Car.ru

Автобренд Audi на китайском авторынке начал принимать заказы на кросс Q6, который был спроектирован специально для КНР. Вседорожная версия должна появиться в двух вариантах кузовного оформления.

Названы цены на самый большой кроссовер Audi для Китая
Фото: Car.ruCar.ru

Ещё автопроизводитель подложил две компоновки интерьера, а также три силовых агрегата. Стоимость авто составляет 500 000 юаней (около 4 300 000 руб.). Новой вседорожник получил следующие габариты: 5099х2014х1784 мм. Размер колёсной базы составляет 2980 мм.

В данном случае Q6 стал крупней флагманской версии немецкого кросса Audi Q7 для европейского авторынка и длиннобазного варианта BMW X5, доступного в Китае. Экстерьер Q6 выполнили под актуальный стиль бренда. Однако он создавался с опорой на культурные традиции КНР, а также образы животных из мифологии. В частности, это касается единорога.

Кросс похвастается двумя вариантами кузовного оформления. Речь ведётся о спортивном и «дизайнерском», отличающимся увеличенным числом кузовных хромированных деталей, а также другим оформлением автомобильных бамперов.

Автобренд для Audi Q6 предложил две версии компоновки. Кроссовер отличается трёхрядным салоном. При этом, на 2 ряду возможна установка сплошного дивана и двух индивидуальных кресел с широкими диапазонами специальных настроек, массажем, а также вентиляцией.

Согласно ожиданиям, базовое оснащение всех кроссов получит светодиодную оптику, кожаную отделку салона, а также «цифровой кокпит» автомобилиста с 3 мониторами.

В начале реализаций кросс будет предложен с 2-литровой «турбочетвёркой» на 231 и 265 лошадиных сил. Вместе с этими моторами функционирует безальтернативная полноприводная система.

Поздней Audi Q6 наделят топовой версией 50 TFSI quattro, которая получит 2,5-литровый V6 на 299 л.с. (500 Нм). Она будет также доступна в модификации edition one. Самый дорогой вариант кросса стоит 650 000 юаней (5 580 000 руб.).

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