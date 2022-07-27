Названы цены на самый большой кроссовер Audi для Китая

Автобренд Audi на китайском авторынке начал принимать заказы на кросс Q6, который был спроектирован специально для КНР. Вседорожная версия должна появиться в двух вариантах кузовного оформления.

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Ещё автопроизводитель подложил две компоновки интерьера, а также три силовых агрегата. Стоимость авто составляет 500 000 юаней (около 4 300 000 руб.). Новой вседорожник получил следующие габариты: 5099х2014х1784 мм. Размер колёсной базы составляет 2980 мм.

В данном случае Q6 стал крупней флагманской версии немецкого кросса Audi Q7 для европейского авторынка и длиннобазного варианта BMW X5, доступного в Китае. Экстерьер Q6 выполнили под актуальный стиль бренда. Однако он создавался с опорой на культурные традиции КНР, а также образы животных из мифологии. В частности, это касается единорога.

Кросс похвастается двумя вариантами кузовного оформления. Речь ведётся о спортивном и «дизайнерском», отличающимся увеличенным числом кузовных хромированных деталей, а также другим оформлением автомобильных бамперов.

Автобренд для Audi Q6 предложил две версии компоновки. Кроссовер отличается трёхрядным салоном. При этом, на 2 ряду возможна установка сплошного дивана и двух индивидуальных кресел с широкими диапазонами специальных настроек, массажем, а также вентиляцией.

Согласно ожиданиям, базовое оснащение всех кроссов получит светодиодную оптику, кожаную отделку салона, а также «цифровой кокпит» автомобилиста с 3 мониторами.

В начале реализаций кросс будет предложен с 2-литровой «турбочетвёркой» на 231 и 265 лошадиных сил. Вместе с этими моторами функционирует безальтернативная полноприводная система.