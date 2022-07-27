Tesla ввела плату за использование встроенного навигатора

Компания Tesla отказалась от идеи выдавать покупателям бесплатный пожизненный доступ к системе навигации в своих электромобилях. Как сообщает Carbuzz, теперь владельцы машин бренда будут доплачивать за нее в виде ежемесячной или годовой подписки.
Отмечается, что теперь автомобилистам придется оплачивать подписку после 8 лет эксплуатации авто. За это время у электрокара могут смениться несколько хозяев. При этом в будущем Tesla может пересмотреть продолжительность бесплатного периода.
Также бесплатный доступ решили отменить для машин, собранных после 20 июля 2022 года и Tesla, вышедших с конвейера до 9 января 2020 года.
Сейчас стандартный пакет услуги включает в себя только навигацию. В расширенный премиум-пакет за 10 долларов в месяц или 99 долларов в год входят интернет-браузер, доступ к стриминговому видео и показ пробок в реальном времени. Согласно статистике, большинство водителей выбирают именно премиум-пакет.
Отметим, что штатная медиасистема не поддерживает синхронизацию со смартфонами по Android Auto или Apple Carplay. По этой причине система навигации остается единственным способом прокладывать маршрут на мониторе, который расположен на приборной панели.