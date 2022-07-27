Tesla ввела плату за использование встроенного навигатора

Компания Tesla отказалась от идеи выдавать покупателям бесплатный пожизненный доступ к системе навигации в своих электромобилях. Как сообщает Carbuzz, теперь владельцы машин бренда будут доплачивать за нее в виде ежемесячной или годовой подписки.

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Отмечается, что теперь автомобилистам придется оплачивать подписку после 8 лет эксплуатации авто. За это время у электрокара могут смениться несколько хозяев. При этом в будущем Tesla может пересмотреть продолжительность бесплатного периода.

Также бесплатный доступ решили отменить для машин, собранных после 20 июля 2022 года и Tesla, вышедших с конвейера до 9 января 2020 года.

Сейчас стандартный пакет услуги включает в себя только навигацию. В расширенный премиум-пакет за 10 долларов в месяц или 99 долларов в год входят интернет-браузер, доступ к стриминговому видео и показ пробок в реальном времени. Согласно статистике, большинство водителей выбирают именно премиум-пакет.