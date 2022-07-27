Mercedes-Benz потерял 1,4 млрд евро после ухода из России

Германский производитель автотехники Mercedes-Benz подвел итоги своей деятельности за первую половину 2022 года. Выяснилось, что убытки из-за приостановки производства и поставок в России компания понесла издержки в 1,4 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Немецкая компания заявила о том, что прекращает производить автомобили на своем заводе в городском округе Солнечногорск Московской области в марте этого года. Тогда же прекратились поставки на российский рынок легковых и малотоннажных машин из-за рубежа. Теперь оказалось, что по итогам первого полугодия 2022 года чистая прибыль компании сократилась на 16%. Во втором квартале этот показатель составил минус 13,6%. Издержки из-за ухода с российского рынка компания оценила в 1,4 млрд евро.