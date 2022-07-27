Появились электрокары с батареями российского производства

Музейно-парко парковый комплекс «Кубинка» в Подмосковье получил шесть прогулочно-экскурсионных электрокаров, оснащенных отечественными аккумуляторами. Их подготовила «Рэнера» — дочерняя компания «Росатома», специализирующаяся на системах накопления энергии. Речь идет о прогулочных электрических автобусах без дверей, предназначенных для использования в пределах парка, где они будут возить посетителей по намеченным маршрутам.

Фото: motor.ru motor.ru

Вместимость паркового электрокара — около 50 человек. Мотор, характеристики которого не называются, запитывается от литий-ионной аккумуляторной батареи отечественного производства. Ее емкость составляет 28 киловатт-часов, что позволяет проезжать на одном заряде около 100 километров. Пополнить запас энергии можно от обычной розетки: процесс займет от шести до 10 часов.

Создатели отмечают, что электрокар идеально подходит для парков: мотор и батарея позволяют передвигаться почти бесшумно, «сохраняя звуки пения птиц и шелеста деревьев». Также важно для зеленых зон отсутствие вредных выбросов. Впоследствии машины на отечественных батареях от «Ренэры» могут появиться и в других парках.