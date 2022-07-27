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40 минут назад

Новости автомира: появились электрокары с батареями российского производства

Motor.ruиещё 1

Музейно-парко парковый комплекс «Кубинка» в Подмосковье получил шесть прогулочно-экскурсионных электрокаров, оснащенных отечественными аккумуляторами. Их подготовила «Рэнера» — дочерняя компания «Росатома», специализирующаяся на системах накопления энергии. Речь идет о прогулочных электрических автобусах без дверей, предназначенных для использования в пределах парка, где они будут возить посетителей по намеченным маршрутам.

Появились электрокары с батареями российского производства
Фото: motor.rumotor.ru

Вместимость паркового электрокара — около 50 человек. Мотор, характеристики которого не называются, запитывается от литий-ионной аккумуляторной батареи отечественного производства. Ее емкость составляет 28 киловатт-часов, что позволяет проезжать на одном заряде около 100 километров. Пополнить запас энергии можно от обычной розетки: процесс займет от шести до 10 часов.

Создатели отмечают, что электрокар идеально подходит для парков: мотор и батарея позволяют передвигаться почти бесшумно, «сохраняя звуки пения птиц и шелеста деревьев». Также важно для зеленых зон отсутствие вредных выбросов. Впоследствии машины на отечественных батареях от «Ренэры» могут появиться и в других парках.

Помимо этого, «Ренэра» поможет в выпуске электромобилей заводу «Автотор» в Калининградской области. Предприятие, ранее выпускавшее иномарки, намерено в следующем году наладить выпуск собственного «зеленого» автомобиля, а «Рэнера» займется производством тяговых аккумуляторных батарей, модулей и ячеек. А к 2025 году планируется возвести отечественный аккумуляторный завод, прозванный «гигафабрикой» по аналогии с площадками Tesla. В его строительство вложат более 26 миллиардов рублей.

Автоновости,Tesla,Росатом,
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