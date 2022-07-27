«Компания Volkswagen Group Rus приостановила производство в России c 3 марта 2022 года до дальнейшего уведомления. В связи с высоким уровнем неопределенности общей ситуации мы не можем прогнозировать потенциальные сроки возобновления производства в России на данный момент. Сотрудники Volkswagen Group Rus находятся в простое. Мы постоянно следим за текущими событиями и рассматриваем различные будущие сценарии, однако никаких решений не принято», — заявили изданию в пресс-службе Volkswagen Group Rus.