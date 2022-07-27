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36 минут назад

Новости автомира: Volkswagen не исключил продажи завода в России

Газета.Ruиещё 8

В Volkswagen Group Rus не подтвердили, но и не опровергли информацию о подготовке к продаже принадлежащего ей завода в Калуге. Никаких окончательных решений пока не принято, сообщили в компании «Российской газете».

«Компания Volkswagen Group Rus приостановила производство в России c 3 марта 2022 года до дальнейшего уведомления. В связи с высоким уровнем неопределенности общей ситуации мы не можем прогнозировать потенциальные сроки возобновления производства в России на данный момент. Сотрудники Volkswagen Group Rus находятся в простое. Мы постоянно следим за текущими событиями и рассматриваем различные будущие сценарии, однако никаких решений не принято», — заявили изданию в пресс-службе Volkswagen Group Rus.

Автоновости,Видео,Volkswagen,
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