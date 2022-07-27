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27 июля

Новости автомира: в России покупатели Exeed смогут бесплатно ездить по платной трассе

Motor.ruиещё 1

Премиальная «дочка» Chery, компания Exeed, готовится вывести на рынок обновленный вариант кроссовера TXL. К этому событию приготовлена акция с VIP-привилегиями, актуальная для покупателей любой модели Exeed, объявили представители бренда на презентации новинки в Санкт-Петербурге. Так, клиентам Exeed пообещала предоставить бесплатный приоритетный проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон» и доступ в бизнес-зал аэропорта Шереметьево.

Российские покупатели Exeed смогут бесплатно ездить по платной трассе
Фото: Motor.ruMotor.ru

Возможность бесплатного проезда покупателям новых Exeed предоставят на три месяца. Причем на платных участках М-4 «Дон» организуют проезд по выделенным полосам без транспондера — такую акцию российский «Автодор» помогает реализовать впервые. Ее уже назвали «самым масштабным коммерческим проектом приоритетного движения» в истории госкомпании. Для этого на дороге задействуют 29 пунктов пропуска и около 400 сотрудников.

Вторым подарком для покупателей машин китайской марки станет доступ в бизнес-зал «Кандинский» аэропорта Шереметьево. Его тоже предоставят на три месяца, в течение которых посещать зал можно будет бесплатно. Именно это пространство Exeed выбрал из-за его оформления: «смелый дизайн бизнес-зала позволит настроиться на приятное путешествие», -- отметили в компании.

Что касается обновленного Exeed TXL, то среди нововведений значатся подогрев спинок сидений, выдвижная подножка и красные тормозные суппорты для дорогих исполнений. Однако главным новшеством стал более мощный мотор 2.0, выдающий 197 лошадиных сил. Он пришел на смену 1,6-литровому агрегату на 186 сил. Коробка передач — тот же семидиапазонный «робот», но с другими передаточными числами.

Автоновости,Кроссовер,Chery,Аэропорт Шереметьево,Автодор,
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