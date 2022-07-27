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9 минут назад

Новости автомира: владельцев Cadillac Lyriq попросили молчать о проблемах  автомобиля

ПроКроссовер.ру

В General Motors не слишком довольны перспективой того, что покупатели Cadillac Lyriq будут жаловаться на автомобиль, поэтому им предлагается значительная скидка в обмен на подписание специального соглашения о неразглашении.

Владельцев Cadillac Lyriq попросили молчать о проблемах автомобиля
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Документ якобы запрещает владельцам делиться своим опытом владения и вождения электромобиля с кем-либо, кроме официальных представителей производителя. Это включает в себя любые поломки, дефекты и конструктивные недостатки, как фактические, так и кажущиеся.

В обмен на молчаливую лояльность покупатели получают скидку на покупку автомобиля в размере 5500 долларов, начальная цена которого в США составляет 62 990 долларов.

Автоновости,Cadillac,General Motors,
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