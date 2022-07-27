Владельцев Cadillac Lyriq попросили молчать о проблемах автомобиля

В General Motors не слишком довольны перспективой того, что покупатели Cadillac Lyriq будут жаловаться на автомобиль, поэтому им предлагается значительная скидка в обмен на подписание специального соглашения о неразглашении.

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Документ якобы запрещает владельцам делиться своим опытом владения и вождения электромобиля с кем-либо, кроме официальных представителей производителя. Это включает в себя любые поломки, дефекты и конструктивные недостатки, как фактические, так и кажущиеся.